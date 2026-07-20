Quattro persone, accusate di aver piazzato la bomba che ha danneggiato il conduttore di “Report” il 16 ottobre 2025, sono in tribunale questa mattina per l’udienza davanti al Riesame. L’atto riguarda gli esecutori materiali dell’attentato. La seduta si svolge nel tribunale di Roma. La data dell’attacco è stata il 16 ottobre 2025. I quattro sono stati arrestati e sono presenti in aula per l’udienza di oggi.

Si svolgerà questa mattina, davanti al Tribunale del Riesame di Roma, l’udienza per i quattro esecutori materiali dell’attentato dinamitardo al conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I legali dei quattro indagati chiederanno l’annullamento della custodia cautelare e la revisione dell’ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso. Mondiali 2026, Spagna regina davanti a Trump: fischi per il presidente Usa. Messi in lacrime per l’ultima con l’Argentina Iran, nona notte di attacchi Usa. Trump: “Colpito duramente in onore dei soldati caduti” – La diretta New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Ranucci, oggi udienza del Riesame per i 4 esecutori materiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Ranucci, 2 indagati. Lavitola presunto mandante

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci: i soldi agli esecutori materiali e la foto con l’uomo di LavitolaQuattro persone ritenute gli esecutori materiali dell’attentato davanti all’abitazione di un giornalista il 16 ottobre 2025 hanno ricevuto tra 5 e 10...

Attentato a Ranucci, contestato il reato di strage a Lavitola in concorso con Gomes Clesio Tavares e i 4 esecutori materialiUn attentato a un giornalista si è verificato recentemente, con la Procura di Roma che ha contestato il reato di strage a Lavitola, ritenuto il...

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, FdI prepara un esposto alla Procura. La Rai sospende repliche di Report; Filorosso 2026 - Attentato a Ranucci: i sospetti della Procura su Lavitola - 13/07/2026 - Video; Attentato a Ranucci: la Rai sospende le repliche estive di Report; Attentato Ranucci: D'Avino nega di conoscere Lavitola.

Caso Ranucci: nelle intercettazioni agli atti dell’inchiesta i riferimenti al mandante dell’attentato da parte dei presunti esecutori. Domani l’udienza al Riesame. #Tg1 Martino Villosio x.com

Lavitola: Dopo la perquisizione due ore al telefono con Ranucci, mi chiamò alle 3:30 del mattino. Mi disse: È tutto allucinante, ma mi avresti aiutato in che cosa?Il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato: Con Sigfrido amicizia profonda. Dopo una cosa del genere noi normalmente ci saremmo sentiti 10 volte tutti i giorni, ma ora l'avvocato di ... roma.corriere.it

Gli arrestati per l'attentato a Ranucci al riesame. Il movente nel mirinoVenti giorni dopo gli arresti, l’attentato senza movente, approda all’udienza del Tribunale del riesame col suo carico di interrogativi. La bomba che nessuno rivendica fu intimidazione mafiosa? L’avvo ... roma.corriere.it