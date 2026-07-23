ADHD e valorizzazione del talento | come la psicoeducazione trasforma la distrazione in risorsa

Il dibattito contemporaneo sui disturbi del neurosviluppo cade frequentemente nella trappola del pietismo e dell’assistenzialismo. Quando si parla di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), la narrazione prevalente tende a ridurre l’individuo a una vittima passiva della propria condizione biologica. Questo approccio rinunciatario inibisce la crescita personale e soffoca lo sviluppo individuale. La frammentazione dell’attenzione e l’impulsività non rappresentano una condanna ineluttabile, ma descrivono una forma di energia cognitiva peculiare che richiede di essere dominata. Il primo passo per trasformare la distrazione in risorsa consiste nel superamento del vittimismo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Psicoeducazione lungo il ciclo di vita nellADHD: continuità clinica e focus evolutivi

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