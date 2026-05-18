Olbia | nuova tecnologia trasforma l’acqua di mare in risorsa pura

A Olbia è stata introdotta una nuova tecnologia che permette di trasformare l’acqua di mare in acqua potabile. Il processo prevede una trasformazione chimica attraverso sistemi di osmosi inversa, che rimuovono sale e impurità. Durante il procedimento, vengono aggiunti minerali come calcio e magnesio per ripristinare i livelli necessari nel liquido, rendendolo adatto al consumo umano. La tecnologia interessa principalmente il trattamento delle acque per uso pubblico e domestico.

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? Punti chiave Come avviene la trasformazione chimica dell'acqua salata in acqua potabile?. Quali componenti vengono aggiunti per bilanciare i minerali nel liquido?. Perché questo sistema riduce drasticamente i costi logistici dei catamarani?. Come proteggono le praterie di posidonia durante le operazioni di ancoraggio?.? In Breve Fatturato Luxury Sailing pari a 1,4 milioni di euro nel 2024.. Filtrazione tramite raggi UV, carboni attivi, osmosi inversa e minerali come potassio e magnesio.. Mediterraneo riceve 570.000 tonnellate di plastica con 30.000 bottiglie rilasciate al minuto.. Gestione ecologica include vernici antivegetative e protezione delle praterie di posidonia oceanica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia: nuova tecnologia trasforma l’acqua di mare in risorsa pura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio sprechi: la nuova tecnologia trasforma i gas serra in elettricitàUn team di ricercatori sudcoreani, tra cui esperti dell’Università di Sungkyunkwan e dell’Università di Ajou, ha sviluppato un dispositivo... Nuova tecnologia elimina fino al 98?% dei PFAS dall’acquaOra, un team di ricercatori della Flinders University ha sviluppato un approccio innovativo per rimuovere anche le forme più ostiche di questi...