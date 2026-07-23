Il Barcellona ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Adeyemi dal Borussia Dortmund. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega ai blaugrana fino al 2031. La trattativa con il club tedesco si è conclusa con successo, e i dettagli sono stati resi noti tramite un comunicato ufficiale. Adeyemi rappresenta un rinforzo importante nell’attacco del Barcellona, con un investimento che copre sia la stagione corrente sia il lungo termine.

Adeyemi al Barcellona, i blaugrana hanno ufficializzato il colpo dal Borussia Dortmund. Ecco il comunicato e i dettagli. Il Barcellona rinforza il proprio reparto offensivo con un colpo di grande spessore per il presente e per il futuro. Il club catalano e il Borussia Dortmund hanno infatti raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento dell’attaccante Karim Adeyemi. Il talento tedesco ha già apposto la firma sul suo nuovo contratto, legandosi alla società blaugrana a lungo termine con un accordo valido fino al 2031. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Profilo e caratteristiche: velocità e duttilità per l’attacco blaugrana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Adeyemi al Barcellona, è ufficiale: super colpo dei blaugrana! Firma fino al 2031, i dettagli della trattativa con il Borussia Dortmund

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