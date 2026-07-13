barcellona laporta conferma arrivo adeyemi dal borussia dortmund

Il Barcellona ha raggiunto un accordo per l'acquisto dell'attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, secondo quanto dichiarato dal presidente del club, Joan Laporta. Laporta ha parlato del trasferimento domenica, dopo essere arrivato a Dallas per assistere alla semifinale dei Mondiali tra Spagna e Francia di martedì. Il trasferimento non è ancora stato ufficializzato, ma il presidente del Barcellona ha confermato ai giornalisti che l'accordo è stato raggiunto. Non ha fornito informazioni finanziarie né altri dettagli sull'accordo. "Siamo molto entusiasti di Adeyemi", ha detto Laporta. "Ci piace da un po'. È pericoloso e veloce", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Laporta Confirms Karim Adeyemi Signing as Barcelona Hail Decos Transfer Masterclass

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