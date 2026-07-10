Barcellona niente Leao | arriva Adeyemi dal Borussia Dortmund le cifre

Notizia in breve

Il Barcellona ha annunciato l'acquisto di Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund per 22 milioni di euro più 7 di bonus. La società spagnola ha rinunciato a Leao e si è concentrata sull'acquisto dell'attaccante tedesco, che si è unito alla rosa blaugrana. La trattativa si è conclusa con successo, confermando l'interesse del club per rafforzare la linea offensiva. Adeyemi si è trasferito con un accordo pluriennale, secondo quanto riportato.