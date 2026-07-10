Barcellona niente Leao | arriva Adeyemi dal Borussia Dortmund le cifre

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Barcellona ha annunciato l'acquisto di Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund per 22 milioni di euro più 7 di bonus. La società spagnola ha rinunciato a Leao e si è concentrata sull'acquisto dell'attaccante tedesco, che si è unito alla rosa blaugrana. La trattativa si è conclusa con successo, confermando l'interesse del club per rafforzare la linea offensiva. Adeyemi si è trasferito con un accordo pluriennale, secondo quanto riportato.

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Il Barcellona non si ferma ad Anthony Gordon e piazza un altro colpo importante per quanto riguarda gli esterni offensivi. Dal Borussia Dortmund arriva Karim Adeyemi, per 22 milioni di euro più 7 di bonus, come riporta Fabrizio Romano., Da escludere dunque un investimento (o anche solo un prestito con diritto di riscatto) per Rafa Leao, possibile opzione di mercato per i catalani fino a qualche giorno fa. Il Milan dovrà guadare altrove per cedere il portoghese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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