Un uomo di sport, fondatore di una società di canottaggio, è deceduto. Ha contribuito a integrare la tradizione remiera della città con attività agonistiche di alto livello, rendendo Pisa un punto di riferimento nel settore. La sua figura ha rappresentato un punto di collegamento tra il passato e l’attività sportiva moderna nel canottaggio locale. La sua scomparsa segna la perdita di una figura importante nel panorama sportivo della città.

Un uomo di sport a tutto tondo, capace di unire la tradizione del remo cittadino con l’attività agonistica di alto livello, contribuendo a fare di Pisa un punto di riferimento della disciplina. Questo era Alessandro Migliaccio (foto) scomparso ieri a 75 anni. Classe 1952, Migliaccio ha legato gran parte della sua vita alla società Nilo Sodini, di cui fu fondatore, ma il suo percorso sportivo era iniziato nel segno delle tradizioni più antiche della città. Da giovane fu protagonista nel canottaggio a sedile fisso: componente della barca Celeste del quartiere di Santa Maria, partecipò alla rinascita del galeone pisano impegnato nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio Alessandro Migliaccio. Fondatore della Nilo Sodini anima del canottaggio pisano

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