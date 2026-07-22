Addio ad Alessandro Migliaccio il campione d’Italia | aveva 74 anni

È morto a 74 anni Alessandro Migliaccio, ex campione d’Italia di canottaggio. Figura storica del canottaggio pisano, ha gareggiato come vogatore e successivamente ha allenato, supportando diversi atleti fino ai livelli più alti. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo sportivo remiero.

Il mondo del canottaggio è in lutto per la scomparsa di Alessandro Migliaccio, morto all’età di 74 anni. Figura storica dello sport remiero pisano, Migliaccio è stato protagonista prima come vogatore e poi come allenatore, contribuendo alla crescita del movimento cittadino e accompagnando numerosi atleti fino ai massimi livelli della disciplina. Dalla barca Celeste al canottaggio olimpico. Originario del quartiere Santa Maria di Pisa, Alessandro Migliaccio iniziò il suo percorso sportivo come componente della barca Celeste, per poi diventare uno dei protagonisti della rinascita del galeone rosso. Successivamente si dedicò al canottaggio olimpico, disciplina nella quale lasciò un segno importante sia come tecnico sia come promotore di giovani talenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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