Canottaggio | il pisano Brando Dalla Valle è medaglia d' argento ai Campionati Europei Under 19
Al Campionato Europeo Under 19 di Brandeburgo, un atleta pisano ha vinto la medaglia d’argento nel quattro senza maschile. La barca era composta da lui stesso e altri tre atleti. La competizione si è conclusa con questa posizione, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulla gara. La medaglia è stata assegnata in una delle categorie di canottaggio riservate ai giovani.
Ai Campionati Europei Under 19 di Brandeburgo, il nostro Brando Dalla Valle ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel quattro senza maschile, in barca con Leonardo Iacovacci (Fiamme Gialle), Diego Caruso (VVF Tomei) e Matteo L’Ala (SC Limite).L’equipaggio azzurro ha dato vita a una gara. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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