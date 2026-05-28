Canottaggio | il pisano Brando Dalla Valle è medaglia d' argento ai Campionati Europei Under 19

Notizia in breve

Al Campionato Europeo Under 19 di Brandeburgo, un atleta pisano ha vinto la medaglia d’argento nel quattro senza maschile. La barca era composta da lui stesso e altri tre atleti. La competizione si è conclusa con questa posizione, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulla gara. La medaglia è stata assegnata in una delle categorie di canottaggio riservate ai giovani.