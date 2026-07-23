D opo l’annuncio, qualche giorno fa, del nuovo film di Danny Boyle ( INK ) come film d’apertura, stamattina è stata finalmente annunciata la line-up completa della Mostra del Cinema di Venezia 2026 che si terrà dal 2 al 12 settembre prossimo. Un’edizione che già si preannuncia esplosiva e ricchissima di star italiane e internazionali. George Clooney sarà alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, per ricevere il Leone d’oro X Leggi anche › Maggie Gyllenhaal è presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026 Presentatrice delle serate di apertura e chiusura di quest’anno sarà l’attrice Greta Scarano mentre i due Leoni alla Carriera andranno a George Clooney e alla mitica Ellen Burstyn. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ad aprire il festival sarà il film "INK" di Danny Boyle, storia della nascita del tabloid "The Sun"

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Festival Venezia, apre Ink di Boyle

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Venezia 83, “Ink” di Danny Boyle sarà il film d’apertura: “È la storia della nascita del Sun che ha sfidato l’establishment e ha rifondato il nostro mondo”Il film di Danny Boyle intitolato “Ink” sarà il primo a essere proiettato alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia.

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Sarà 'Ink' di Danny Boyle il film d'apertura della Mostra del cinema di Venezia 2026. Lo annuncia la Biennale di Venezia. Diretto dal regista premio Oscar e premio Bafta di 'Trainspotting' e 'The Millionaire' e scritto dal drammaturgo e sceneggiatore vincitore x.com

Sarà Danny Boyle ad aprire la Biennale di Venezia con INK, il film sulla nascita del tabloid The SunPer Danny Boyle si tratta di un debutto particolare alla Mostra del Cinema di Venezia. Il regista ha infatti spiegato di essere stato alla Biennale molte volte, ma quest’anno è il mio battesimo all ... iodonna.it

Venezia 83, sarà INK di Danny Boyle ad aprire la Mostra del CinemaIl direttore Alberto Barbera ha dichiaro che un film così atteso è un onore per il festival. Anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell'evento. rtl.it