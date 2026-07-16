Il film di Danny Boyle intitolato “Ink” sarà il primo a essere proiettato alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola racconta la nascita del Sun, che ha sfidato l’establishment e ha cambiato il mondo. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e la scelta di “Ink” come film di apertura è stata ufficializzata. La produzione è stata realizzata con un budget non comunicato. La proiezione di apertura avverrà in un cinema principale del festival.

È ufficiale: “Ink”, il nuovo film diretto da Danny Boyle, sarà il film d’apertura dell’ 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ad annunciarlo è la Biennale di Venezia. Il lungometraggio, firmato dal pluripremiato regista britannico — celebre per film cult come “Trainspotting” e “The Millionaire”, che gli sono valsi rispettivamente il premio BAFTA e l’Oscar — è scritto dal drammaturgo e sceneggiatore James Graham, vincitore di numerosi premi Olivier e già autore di apprezzati lavori come “Dear England”, “Sherwood” e “Brexit”. Nel cast figurano Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Il film sarà presentato in prima mondiale mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, al Lido di Venezia, in occasione della serata inaugurale della manifestazione, direttamente in concorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Venezia 83, “Ink” di Danny Boyle sarà il film d’apertura: “È la storia della nascita del Sun che ha sfidato l’establishment e ha rifondato il nostro mondo”

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