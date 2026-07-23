Action richiama guanto per barbecue | Non resiste alle fiamme rischio ustioni

Action ha ritirato un guanto per barbecue dopo che test di laboratorio hanno evidenziato che non resiste alle fiamme come promesso. L'azienda ha segnalato che il prodotto presenta un rischio di ustioni e non rispetta le norme di sicurezza dichiarate. La catena low cost ha diffuso un avviso ai clienti, invitandoli a non utilizzare il guanto e a restituirlo. Nessun dettaglio sulle quantità coinvolte o sui tempi di ritiro è stato comunicato.

L'allerta della catena low cost Action è scattata dopo che, a seguito di test sui guanti, è emerso che l'articolo non soddisfa la classificazione di infiammabilità e il livello di resistenza al calore dichiarati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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