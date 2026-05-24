Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte gravissimo 36enne | Ustioni su 65% del corpo

Un uomo di 36 anni si è dato fuoco davanti allo stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte. È stato soccorso con ustioni sul 65% del corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell'episodio. La condizione del 36enne è gravissima.

A Torrazza Piemonte (Torino) un uomo di 36 anni si è dato fuoco nei pressi dello stabilimento Amazon. È in gravissime condizioni, ha riportato ustioni sul 65% del corpo. La prognosi resta riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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