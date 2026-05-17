Marotta nella festa Scudetto risponde alle cattiverie di Cardinale | Gli auguro il nostro percorso
Durante i festeggiamenti per lo scudetto, il presidente dell'Inter ha risposto alle critiche di un dirigente di una società rivale, che aveva fatto riferimento a una sconfitta per 5-0 contro il PSG. Marotta ha espresso il suo disappunto riguardo alle affermazioni, augurando al dirigente rivale di seguire il loro percorso, senza entrare nel merito delle polemiche. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un evento pubblico dedicato alla celebrazione del titolo, senza ulteriori dettagli sui toni o le reazioni.
Così le ha definite il presidente dell'Inter Beppe Marotta, le dichiarazioni in settimana di Gerry Cardinale che ha rispolverato il 5-0 subito dall'Inter contro il PSG: "Ho due risposte, ma quella ironica la tengo per la prossima cattiveria. Intanto gli auguro di restare al Milan e fare il nostro percorso degli ultimi sei anni.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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