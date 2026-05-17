Marotta nella festa Scudetto risponde alle cattiverie di Cardinale | Gli auguro il nostro percorso

Durante i festeggiamenti per lo scudetto, il presidente dell'Inter ha risposto alle critiche di un dirigente di una società rivale, che aveva fatto riferimento a una sconfitta per 5-0 contro il PSG. Marotta ha espresso il suo disappunto riguardo alle affermazioni, augurando al dirigente rivale di seguire il loro percorso, senza entrare nel merito delle polemiche. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un evento pubblico dedicato alla celebrazione del titolo, senza ulteriori dettagli sui toni o le reazioni.

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