Il responsabile della salute ambientale ha sottolineato la necessità di controllare l’intera catena che porta l’acqua al mare per garantire la qualità delle acque di balneazione. Nel frattempo, un rappresentante politico ha criticato chi, eletto al Sud, vota contro gli interessi della regione, chiedendo responsabilità ai propri elettori. La questione riguarda la tutela ambientale e l’attrattività turistica, con attenzione alle procedure di verifica e alla responsabilità politica.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, MET: “BASTA TRADITORI. CHI È STATO ELETTO AL SUD E VOTA CONTRO IL SUD DOVRÀ RISPONDERE AI CITTADINI” La qualità delle acque di balneazione torna al centro del dibattito sullo sviluppo, sulla tutela ambientale e sull’attrattività del territorio. Sull’argomento interviene Enrico Ditto, imprenditore del settore dell’ospitalità da tempo presente nella discussione sulla crescita di Napoli e della sua provincia. Secondo Ditto, l’attenzione non dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul singolo divieto di balneazione o sull’esito di una determinata stagione, ma sull’intero sistema che incide sulla qualità delle acque. «La balneabilità non si decide sulla battigia», osserva. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Acque di balneazione, Ditto: «Verificare l’intera catena che porta l’acqua al mare»

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