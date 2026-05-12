La stagione balneare del 2026 in Puglia si presenta con acque considerate di alta qualità. Le autorità hanno pubblicato i dati relativi alla qualità delle acque di balneazione, confermando che molte spiagge risultano conformi agli standard stabiliti dalle normative europee. Questi risultati sono stati ottenuti attraverso controlli periodici effettuati durante tutto l’anno, con risultati positivi in diverse località della regione.

La stagione balneare 2026 in Puglia si conferma all’insegna dell’eccellenza delle acque di balneazione. In particolare sono state individuate 254 acque di balneazione in provincia di Foggia, 46 in provincia di Bat, 78 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 139 in provincia di Lecce e 71 in provincia di Taranto (gli elenchi delle acque, distinti per provincia, sono riportati nelle delibere di Giunta regionale dal n. 2465 al n. 2470 del 16 Novembre 2010 e s.m.i.). In Puglia l’acqua di balneazione è eccellente al 99.9 %. Lo 0,1% di acque di balneazione in classe di qualità “non eccellente” riguarda il sito: “Fogna Cittadina Molfetta (500 m a sud)” lungo il litorale dell’omonima cittadina, classificato in qualità comunque “buona”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Acque di balneazione 2026. Una Puglia con il mare eccellente

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