Mare pulito in Puglia le acque di balneazione migliori d' Italia | brilla la Capitanata
Le acque di balneazione in Puglia sono state giudicate le migliori d’Italia per il sesto anno consecutivo, con il 99,9% delle spiagge considerate eccellenti. La regione si posiziona davanti a Friuli Venezia Giulia, al 99,6%, e Basilicata, al 99,1%. La qualità del mare in questa zona viene monitorata regolarmente, confermando un livello elevato di pulizia e sicurezza nelle acque di balneazione.
La Puglia si conferma prima in Italia, per il sesto anno consecutivo, per qualità delle acque di balneazione (eccellenti per il 99,9%), seguita da Friuli Venezia Giulia (99,6%), e Basilicata (99,1%).È il risultato delle analisi microbiologiche effettuate da Snpa, il Sistema nazionale per la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Puglia - Mare sempre più pulito, il 99,9% delle acque di balneazione è eccellente
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