Mare pulito in Puglia le acque di balneazione migliori d' Italia | brilla la Capitanata

Notizia in breve

Le acque di balneazione in Puglia sono state giudicate le migliori d’Italia per il sesto anno consecutivo, con il 99,9% delle spiagge considerate eccellenti. La regione si posiziona davanti a Friuli Venezia Giulia, al 99,6%, e Basilicata, al 99,1%. La qualità del mare in questa zona viene monitorata regolarmente, confermando un livello elevato di pulizia e sicurezza nelle acque di balneazione.