Acea i risultati del primo semestre 2026 | utile netto cresce a 454 milioni

Nel primo semestre del 2026, il risultato netto di Acea è salito a 454 milioni di euro. I ricavi consolidati pro-forma hanno raggiunto 1,55 miliardi, in aumento del 2% rispetto ai 1,52 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. La comunicazione è stata fatta dal consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Rivera.

Il consiglio di amministrazione di Acea, riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Rivera, ha approvato i risultati del primo semestre 2026. I ricavi consolidati pro-forma hanno raggiunto 1,55 miliardi di euro, evidenziando una crescita del 2 per cento rispetto ai 1,52 miliardi del corrispondente periodo del 2025. Le attività regolate hanno contribuito per circa 1,2 miliardi di euro, confermandosi su livelli sostanzialmente in linea con quelli dell’esercizio precedente. Ebitda consolidato pro-forma a 721 milioni. L’ Ebitda pro-forma ricorrente è aumentato del 4 per cento a 719 milioni di euro, sostenuto dalla crescita organica dei business regolati a conferma della solida performance operativa del Gruppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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