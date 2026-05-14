Acea i risultati del primo trimestre 2026 | utile netto a 111 milioni

Nel primo trimestre del 2026, la società ha registrato un utile netto di 111 milioni di euro. La riunione del consiglio di amministrazione, presieduta da Barbara Marinali, ha approvato i risultati finanziari relativi a questo periodo. Non sono stati forniti dettagli sui ricavi o altri indicatori economici, ma l’azienda ha condiviso ufficialmente i dati sul risultato netto. La comunicazione riguarda esclusivamente i numeri relativi ai primi tre mesi dell’anno in corso.

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Il consiglio di amministrazione di Acea, riunitosi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato i risultati del primo trimestre 2026. I ricavi consolidati pro-forma si attestano a 734,9 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (730,8 milioni di euro). I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti, Illuminazione pubblica e Ambiente sono pari a circa 0,6 miliardi di Euro. L’ Ebitda consolidato pro-forma ha raggiunto 342,2 milioni di euro, in crescita dello 0,7 per cento rispetto al primo trimestre 2025, nonostante la variazione di perimetro legata alla cessione nel 2025 dell’Alta tensione e di alcuni asset fotovoltaici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Acea, i risultati del primo trimestre 2026: utile netto a 111 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I risultati di Credit Agricole nel primo trimestre del 2026: l'utile netto a 525 milioni di euroLa banca comunica i risultati del primo trimestre 2026 del gruppo Crédit Agricole in Italia. Poste Italiane, utile netto a 817 milioni nel primo trimestre 2026: ricavi su dell’8%Oggi Poste Italiane ha presentato il piano di sviluppo per il quinquennio che va da questo 2026 fino al 2030, insieme ai risultati del primo... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Acea, Roma Capitale indica i nomi per assemblea azionisti; ACEA rafforza la crescita nel 2026 con utili in aumento del 13%; Acea ottiene il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale; Acea, mandato bis per l’ad Palermo. L’ex dg del Tesoro Rivera sarà presidente esecutivo. Con l’evento finale del progetto SHE – Safety Health Environment abbiamo ripercorso risultati, testimonianze ed esperienze di un percorso nato per promuovere inclusione ed empowerment femminile nei contesti operativi di Areti. In Italia, infatti, 4 lavoratori su x.com Acea, approvati i risultati del primo trimestre 2026Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato il Resoconto Intermedio della Gestione ... iltempo.it Acea, presentati i risultati del primo trimestre 2026: utile netto pari a 111 milioni di euroPalermo (Acea): La solidità della struttura finanziaria e il consolidamento nei business regolati consentono di confermare la guidance 2026 ... affaritaliani.it