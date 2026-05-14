Nel primo trimestre del 2026, il gruppo romano ha registrato un utile netto di 111 milioni di euro, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato segna un avvio positivo per l'anno in corso, confermando una performance finanziaria in crescita rispetto ai trimestri precedenti. L’azienda ha comunicato i dati attraverso una nota ufficiale, senza fornire dettagli aggiuntivi sui singoli segmenti di attività.

Inizia bene il 2026 per il colosso romano di Acea, che ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto pari a 111 milioni di euro, in crescita del 13 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. L’utile netto ricorrente migliora del 14 per cento a 82 milioni, grazie anche alla crescita dei risultati operativi nei business regolati. In aumento del 15 per cento anche gli investimenti a 302 milioni, mentre i ricavi consolidati pro-forma si attestano a 734,9 milioni di euro. Acea, la trimestrale e le prospettive. Acea, dopo che il Consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato il resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2026. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Acea, avvio da record nel 2026: il primo trimestre chiuso con un utile netto di 111 milioni di euro

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