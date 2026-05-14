ACEA APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026

Il Consiglio di Amministrazione di ACEA si è riunito oggi e ha approvato il Resoconto Intermedio della Gestione al 31 marzo 2026. La riunione si è svolta sotto la presidenza di Barbara Marinali. Sono stati comunicati i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell’anno in corso. La società ha reso noti i dati relativi alle performance di questo periodo, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici.

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Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato il Resoconto Intermedio della Gestione al 31 marzo 2026. L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: “I risultati raggiunti nel trimestre rafforzano la traiettoria di crescita delineata dal Piano Industriale. La solidità della struttura finanziaria e il consolidamento nei business regolati, ci consentono di confermare la guidance per il 2026. L’impegno dell’azienda prosegue nel segno dell’efficienza operativa e dello sviluppo sostenibile con l'obiettivo di generare valore concreto per i territori e per tutti i nostri stakeholder anche grazie all’incremento degli investimenti sulle infrastrutture”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - ACEA, APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Acea, approvati i risultati del primo trimestre 2026Acea ha chiuso il primo trimestre del 2026 riportando un utile netto consolidato pari a 110,7 milioni di Euro, in aumento del 13,0% rispetto al primo... Acea, i risultati del primo trimestre 2026: utile netto a 111 milioniIl consiglio di amministrazione di Acea, riunitosi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato i risultati del primo trimestre 2026. Acea, approvati i risultati del primo trimestre 2026Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato il Resoconto Intermedio della Gestione ... iltempo.it Acea, i risultati del primo trimestre 2026: utile netto a 111 milioniIl consiglio di amministrazione di Acea, riunitosi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato i risultati del primo trimestre 2026. I ricavi consolidati pro-forma si attestano a 734,9 milio ... msn.com