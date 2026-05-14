Acea approvati i risultati del primo trimestre 2026
Nel primo trimestre del 2026, l'azienda ha registrato un utile netto consolidato di circa 111 milioni di euro, segnando un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli investimenti complessivi ammontano a circa 302 milioni di euro, con un aumento del 15,1% rispetto al primo trimestre del 2025. I risultati sono stati approvati di recente e comunicati ufficialmente.
Acea ha chiuso il primo trimestre del 2026 riportando un utile netto consolidato pari a 110,7 milioni di Euro, in aumento del 13,0% rispetto al primo trimestre del 2025 e investimenti per 301,9 milioni in aumento del 15,1%. L'Utile netto ricorrente "aumenta di circa il 14% a 82 milioni di Euro, grazie anche alla crescita dei risultati operativi nei business regolati. Il tax rate al 31 marzo 2026, determinato sul risultato pro-forma, è pari al 34,0% (31,9% al 31 marzo 2025), ed è influenzato in parte dalla maggiorazione dell'Irap introdotta dal Decreto Legge n. 21 del 20 febbraio 2026". Lo riferisce il gruppo in una nota. I Ricavi consolidati pro-forma si attestano a 734,9 milioni di Euro, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (730,8 milioni di Euro).🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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