Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, secondo il Wall Street Journal, hanno concluso un accordo triennale per potenziare la cooperazione in materia di energia nucleare. Si tratta di condivisione e trasferimenti tecnologici in materia di nucleare civile, ma quanto concluso dall’amministrazione di Donald Trump e dal governo del principe ereditario Mohammad bin Salman ha un effetto potenzialmente dirompente per la regione mediorientale: Riad potrebbe, se l’accordo sarà concluso, acquisire tecnologia americana e arricchire sul suo suolo l’uranio, in una mossa che riporta l’attenzione sul tema, potenziale, della proliferazione. Israele, ad esempio,... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’asse nucleare Usa-Arabia Saudita: Riad potrà arricchire l’uranio con tecnologie Usa aggirando le regole sulla non proliferazione

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The 3 reasons the U.S. is at war with Iran right now.

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