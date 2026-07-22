L’asse nucleare Usa-Arabia Saudita | Riad potrà arricchire l’uranio con tecnologie Usa aggirando le regole sulla non proliferazione
L’Arabia Saudita potrà arricchire l’uranio con tecnologie statunitensi, aggirando le norme sulla non proliferazione. Gli Stati Uniti e Riad hanno firmato un accordo triennale per rafforzare la collaborazione nel settore nucleare, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. L’intesa permette all’Arabia Saudita di sviluppare capacità di arricchimento dell’uranio, creando un collegamento diretto con le tecnologie statunitensi in materia di energia nucleare.
Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, secondo il Wall Street Journal, hanno concluso un accordo triennale per potenziare la cooperazione in materia di energia nucleare. Si tratta di condivisione e trasferimenti tecnologici in materia di nucleare civile, ma quanto concluso dall’amministrazione di Donald Trump e dal governo del principe ereditario Mohammad bin Salman ha un effetto potenzialmente dirompente per la regione mediorientale: Riad potrebbe, se l’accordo sarà concluso, acquisire tecnologia americana e arricchire sul suo suolo l’uranio, in una mossa che riporta l’attenzione sul tema, potenziale, della proliferazione. Israele, ad esempio,... 🔗 Leggi su It.insideover.com
The 3 reasons the U.S. is at war with Iran right now.
Notizie e thread social correlati
Undicesima notte di raid Usa contro l'Iran: "Hormuz resta aperto". Intesa Trump-Riad per le centrali nucleari in Arabia SauditaNella notte si sono verificati nuovi raid statunitensi contro obiettivi in Iran, mentre le autorità hanno confermato che lo stretto di Hormuz rimane...
Arabia Saudita, via libera all’uranio arricchito: perché Trump frena sull’accordo nucleareL’Arabia Saudita ha ottenuto l’autorizzazione a utilizzare uranio arricchito, aumentando così le possibilità di sviluppare un programma nucleare...
Temi più discussi: Iran-Usa, la guerra si allarga: gli Houthi annunciano il blocco navale dell’Arabia Saudita; La guerra degli Stretti gemelli; Armi e petrolio: cresce l'asse Mosca-Pechino, tenendo fuori gli Usa; Blocco Mar Rosso: l’ordine dell’Iran agli Houthi contro gli USA.
Iran-Usa, la guerra si allarga: gli Houthi annunciano il blocco navale dell'Arabia Saudita L’escalation tra Iran e Stati Uniti coinvolge già l’intero Medio Oriente. Le basi americane nella regione sono continuamente bersagliate dalle rappresaglie dei Pasdaran. L facebook
4? Versione italiana ULTIM'ORA: LA TRAPPOLA DELLA PACE DI HORMUZ 2026 — Come gli accordi del protocollo d'intesa USA-Iran sono un magistrale inganno Un dossier investigativo d'intelligence sulla strategica illusione della pace, i x.com
Usa-Arabia Saudita: Wsj, Trump ha formalmente approvato l’accordo sul nucleare civileIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato uno storico accordo trentennale con l'Arabia Saudita per lo sviluppo di un ... agenzianova.com
Accordo tra Usa e Arabia Saudita sul nucleare?L’amministrazione Trump sta per annunciare un ampio accordo nucleare con l’Arabia Saudita, sollevando forti preoccupazioni. startmag.it