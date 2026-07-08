Le richieste della Uil | Indennità di turno e mensa i diritti dei lavoratori

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Uil Fp ha avviato una campagna per chiedere il rispetto dei diritti dei lavoratori della sanità nell’area vasta sud est. La richiesta riguarda l’indennità di turno durante le ferie e il diritto a usufruire del servizio mensa o di buoni pasto per chi lavora oltre sei ore. L’obiettivo è sensibilizzare i lavoratori a far valere le proprie condizioni contrattuali.

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Indennità di turno durante le ferie e diritto al servizio mensa o al buono pasto per chi lavora oltre sei ore. Sono i due temi al centro dell’iniziativa lanciata dalla Uil Fp, che chiama i lavoratori della sanità dell’area vasta sud est a far valere i propri diritti contrattuali. "Varie sentenze prevedono il riconoscimento dell’indennità di turno anche durante le ferie - spiega Luciano Fedeli, responsabile sanità della Uil Fp -. Nella sanità finora non è stato così. Per quanto riguarda la mensa invece, il servizio dovrebbe essere garantito per chi supera le sei ore di lavoro, ma a Siena il servizio è presente solo dalla mattina al primo pomeriggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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