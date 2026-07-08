Le richieste della Uil | Indennità di turno e mensa i diritti dei lavoratori
La Uil Fp ha avviato una campagna per chiedere il rispetto dei diritti dei lavoratori della sanità nell’area vasta sud est. La richiesta riguarda l’indennità di turno durante le ferie e il diritto a usufruire del servizio mensa o di buoni pasto per chi lavora oltre sei ore. L’obiettivo è sensibilizzare i lavoratori a far valere le proprie condizioni contrattuali.
Indennità di turno durante le ferie e diritto al servizio mensa o al buono pasto per chi lavora oltre sei ore. Sono i due temi al centro dell’iniziativa lanciata dalla Uil Fp, che chiama i lavoratori della sanità dell’area vasta sud est a far valere i propri diritti contrattuali. "Varie sentenze prevedono il riconoscimento dell’indennità di turno anche durante le ferie - spiega Luciano Fedeli, responsabile sanità della Uil Fp -. Nella sanità finora non è stato così. Per quanto riguarda la mensa invece, il servizio dovrebbe essere garantito per chi supera le sei ore di lavoro, ma a Siena il servizio è presente solo dalla mattina al primo pomeriggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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