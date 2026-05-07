Guida all’esercizio dei diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati personali Guida a cura di Anna Armone

La normativa sulla protezione dei dati personali è stata rafforzata dal Regolamento europeo 6792016, che ha ampliato e precisato i diritti già presenti nel precedente Codice Privacy italiano. La guida, curata da una esperta del settore, illustra come gli interessati possano esercitare i propri diritti in materia di tutela dei dati. Viene spiegato quali sono le procedure da seguire per richiedere l'accesso, la modifica o la cancellazione delle proprie informazioni personali.

La disciplina della protezione dei dati personali è stata fortemente rinforzata dal Regolamento comunitario 6792016 che ha declinato i diritti già in parte previsti nel nostro vecchio Codice Privacy, il d.lgs. 1962003. Il titolare deve porre l’interessato in condizione di conoscere e azionare i diritti al momento del bisogno. A tal fine deve esplicitare il. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate La relazione organica e lavoristica tra il dirigente scolastico e l’USR. Guida a cura di Anna ArmoneL’organizzazione del sistema di istruzione prevede un’articolazione territoriale su base regionale all’interno della quale insistono le autonomie... Che relazione organica e lavorista intercorre tra il Dirigente scolastico e l’USR? Una guida a cura di Anna ArmoneQual è il rapporto, sotto il profilo giuslavoristico, tra Ufficio scolastico regionale e dirigente scolastico? Quali sono i poteri effettivi del...