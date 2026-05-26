Il piano di Trump per chiudere la guerra con l’Iran | l’obbligo degli Accordi di Abramo con Israele anche per Arabia Saudita e Pakistan
L’esercito statunitense ha condotto attacchi nel sud dell’Iran, colpendo siti di lancio missilistico e imbarcazioni che installavano mine. Il piano dell’ex presidente include l’estensione degli Accordi di Abramo a Arabia Saudita e Pakistan, come parte di una strategia per chiudere la guerra con l’Iran. Le operazioni militari sono state giustificate come azioni di autodifesa. Le azioni si sono svolte senza specificare le modalità o le conseguenze immediate.
L’Esercito statunitense ha effettuato attacchi di “autodifesa” nel sud dell’Iran, anche contro siti di lancio missilistico e imbarcazioni che posizionavano mine. Il tutto, mentre il presidente Donald Trump sui social media affermava che i negoziati stavano “procedendo bene“. Gli attacchi sono stati effettuati “per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Non c’è stata alcuna risposta ufficiale da parte dell’Iran, che aveva inviato il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf in Qatar per negoziare. 🔗 Leggi su Notizie.com
Attacco di Trump a Leone XIV sulla guerra in Iran, solidarietà da istituzioni e politica
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Trump collega gli Accordi di Abramo a qualsiasi accordo con l'Iran reddit
L'accordo non garantisce la pace, ma un instabile cessate il fuoco. Non riguarda il nucleare, ma rinvia il tema. Non fa chiarezza su Hormuz, dove qualche nave in più transita. Nulla che giustifichi l'ottimismo di Washington e di Teheran, o quello che trasmette il facebook
Se vero e se sarà accolto potrebbe essere la SVOLTA decisiva in Medio Oriente Se... x.com