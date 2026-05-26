L’esercito statunitense ha condotto attacchi nel sud dell’Iran, colpendo siti di lancio missilistico e imbarcazioni che installavano mine. Il piano dell’ex presidente include l’estensione degli Accordi di Abramo a Arabia Saudita e Pakistan, come parte di una strategia per chiudere la guerra con l’Iran. Le operazioni militari sono state giustificate come azioni di autodifesa. Le azioni si sono svolte senza specificare le modalità o le conseguenze immediate.

L’Esercito statunitense ha effettuato attacchi di “autodifesa” nel sud dell’Iran, anche contro siti di lancio missilistico e imbarcazioni che posizionavano mine. Il tutto, mentre il presidente Donald Trump sui social media affermava che i negoziati stavano “procedendo bene“. Gli attacchi sono stati effettuati “per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Non c’è stata alcuna risposta ufficiale da parte dell’Iran, che aveva inviato il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf in Qatar per negoziare. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il piano di Trump per chiudere la guerra con l’Iran: l’obbligo degli Accordi di Abramo con Israele anche per Arabia Saudita e Pakistan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attacco di Trump a Leone XIV sulla guerra in Iran, solidarietà da istituzioni e politica

Notizie e thread social correlati

Iran, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita in Pakistan per discutere della guerraIl ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita è stato in visita a Islamabad, in Pakistan, dove ha incontrato funzionari locali per affrontare la...

Argomenti più discussi: Iran, Trump punta sugli Accordi di Abramo; Trump vuole nell’intesa con l’Iran anche gli accordi di Abramo. Ipotesi uranio in Cina; Trump e gli Accordi di Abramo, l'ossessione del tycoon che ora vuole la firma dell'Iran; La ritirata La via d’uscita di Trump dall’Iran è la resa dell’America (e la fine degli accordi di Abramo).

Trump collega gli Accordi di Abramo a qualsiasi accordo con l'Iran reddit

Se vero e se sarà accolto potrebbe essere la SVOLTA decisiva in Medio Oriente Se... x.com