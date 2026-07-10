Gioca fuori casa sull'altalena un fulmine la colpisce in pieno | bimba di 8 anni muore folgorata negli USA

Una bambina di 8 anni stava giocando sull’altalena nel giardino di casa quando un fulmine l’ha colpita. È deceduta sul colpo davanti ai familiari presenti. L’incidente è avvenuto nello Stato dell’Illinois, senza altri feriti o danni segnalati. La scena si è svolta in un momento di maltempo improvviso, con temporale in corso nella zona. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze.

Una bambina di 8 anni è morta davanti ai suoi familiari dopo essere stata colpita da un fulmine mentre giocava sull'altalena nel giardino di casa, nello Stato dell'Illinois. La madre, infermiera, ha tentato di rianimarla senza successo. "È successo tutto all'improvviso, in un istante.", il racconto del nonno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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