Accadde oggi | 23 luglio nasce la TV satellitare

Il 23 luglio si ricorda la nascita della TV satellitare, nota come Mondovisione. Questa tecnologia permette di trasmettere segnali elettrici contenenti suoni e immagini attraverso satelliti artificiali in orbita geocentrica. La trasmissione avviene a livello transcontinentale e transoceanico, consentendo la diffusione di contenuti in tutto il mondo. La TV satellitare ha rivoluzionato la comunicazione, rendendo possibili trasmissioni a lunga distanza e accessibili a un pubblico globale.

Il nome tecnino è Mondovisione, ‘teletrasmissione transcontinentale e transoceanica’ e si ottiene con un segnale elettrico che trasferisce suoni e immagini attraverso un satellite artificiale in orbita geocentrica. Il primo collegamento si ebbe il 23 luglio 1962.Quella mattina, in diretta sulla RAI, il telecronista Luca Di Schiena salutò il primo collegamento televisivo via satellite tra USA ed Europa, reso possibile dal satellite artificiale Telstar-1, lanciato da Cape Canaveral pochi giorni prima. Un evento storico che vide la partecipazione delle principali emittenti statunitensi, come NBC, CBS e ABC. Le prime immagini trasmesse furono quelle della Tour Eiffel, sugli schermi americani, e della Statua della Libertà, sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell’esperimento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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