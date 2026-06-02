Accadde oggi | 2 giugno nasce la Repubblica Italiana

Il 2 giugno 1946 si svolse un referendum in Italia, con il quale si decise di abolire la monarchia e istituire una repubblica. La consultazione coinvolse il popolo, ancora alle prese con la fine della dittatura fascista e l’occupazione nazista. Con una larga maggioranza, gli italiani votarono per la repubblica, portando all’adozione di questa forma di governo. Da allora, il 2 giugno è celebrato come Festa della Repubblica.

Il 2 giugno 1946 l’Italia diventò la repubblica del suo popolo che a gran voce la acclamò. Tutto grazie a un referendum per chiedere al popolo italiano, liberato dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista, di scegliere tra monarchia o repubblica. E la maggior parte dei cittadini, con 12.717.923 voti a favore contro i 10.719.284 a sostegno del regime monarchico, scelse la repubblica.Fu la prima elezione a suffragio universale della nostra storia, la prima volta, in fatti, per tutte le donne e cittadine italiane in età di voto. Una giornata, dunque, divenuta presto la festa civile più importante, sentita e partecipata da tutti. Il primo effetto dell’Italia repubblicana fu l’esilio del re d’Italia, Umberto II, insieme a tutti i componenti di casa Savoia, ai cui eredi maschi fu concesso di rientrare soltanto a partire dal 2002. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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