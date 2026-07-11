Accadde oggi | 11 luglio nasce la Fiat

L’11 luglio 1899, nel palazzo Bricherasio a Torino, nacque la Fabbrica Italiana Automobili, conosciuta come Fiat. Era una giornata di piena estate e l’evento segnò la nascita della prima casa automobilistica italiana. La fabbrica si insediò in un edificio storico del centro cittadino, dando avvio alla produzione di automobili nel territorio nazionale.

In un giorno di piena estate di fine XIX secolo, esattamente l’11 luglio 1899, nel seicentesco palazzo Bricherasio, a Torino, nacque la Fia, la Fabbrica Italiana Automobili, la prima e più importante casa automobilista italiana. Fu proprio lì che il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio e l’avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riunirono una trentina di notabili e aristocratici, possidenti, imprenditori e professionisti piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevamento della Ceirano, piccola azienda artigianale, per dar vita a un grande gruppo industriale. Il gruppo che avrebbe fatto la storia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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