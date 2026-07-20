Un video di oltre cinque minuti mostra gli ultimi momenti di vita di un uomo di 42 anni di origine marocchina, morto durante un intervento di polizia in un quartiere di Bologna. Le immagini sollevano nuove domande sul comportamento delle forze dell’ordine in quella circostanza. La registrazione è stata diffusa nelle ultime ore e sta attirando l’attenzione su quanto accaduto. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire i fatti.

Un video di oltre cinque minuti riprende gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, il quarantaduenne di origine marocchina morto sabato durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini, diffuse dai familiari e acquisite dagli inquirenti, mostrano l’uomo immobilizzato a terra in posizione prona mentre urla ripetutamente «aiuto» prima di perdere conoscenza. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso. Nelle ricostruzioni che ne fanno i principali quotidiani (qui Corriere e Repubblica ), gli agenti erano intervenuti dopo alcune segnalazioni al 112 che indicavano un uomo in forte stato di agitazione, accusato di aver danneggiato un’auto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il video della morte di Abderrahim Fakir apre nuove domande sull’intervento della polizia

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