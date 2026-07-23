Aasen-Inter 0-16 gli highlights | Pio ne fa cinque eurogol di destro di Dimarco

Notizia in breve

L'Inter ha vinto 16-0 contro l'Aasen, squadra di sesta divisione tedesca, nella prima amichevole stagionale. Pio ha segnato cinque gol, mentre Dimarco ha realizzato un eurogol di destro. La partita si è conclusa senza difficoltà per i nerazzurri, con alcuni giocatori di punta che hanno mostrato un buon ritmo. La squadra di Chivu ha dominato l'incontro, evidenziando un buon stato di forma all'inizio della preparazione.