Aasen-Inter 0-16 gli highlights | Pio ne fa cinque eurogol di destro di Dimarco
L'Inter ha vinto 16-0 contro l'Aasen, squadra di sesta divisione tedesca, nella prima amichevole stagionale. Pio ha segnato cinque gol, mentre Dimarco ha realizzato un eurogol di destro. La partita si è conclusa senza difficoltà per i nerazzurri, con alcuni giocatori di punta che hanno mostrato un buon ritmo. La squadra di Chivu ha dominato l'incontro, evidenziando un buon stato di forma all'inizio della preparazione.
Nessun problema per l'Inter di Chivu nella prima amichevole stagionale. I nerazzurri battono 0-16 l'Aasen, formazione tedesca di sesta divisione, registrando già un ottimo rendimento da parte di alcuni top player. Tra questi, Pio Esposito si mette in luce con cinque gol, mentre Dimarco segna di destro dal limite dell'area, oltre a fornire i soliti assist. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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SV AASEN 0-16 INTER | HIGHLIGHTS | PRIMO TEST STAGIONALE PER I RAGAZZI DI CHIVU
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Sedici gol per iniziare la stagione: l’Inter travolge l’SV Aasen nella prima amichevole. Esposito ne segna 5: “Io come Milito? Sono Pio”L’Inter ha vinto 16-0 la prima amichevole della stagione contro l’SV Aasen, formazione di sesto livello del calcio tedesco.
Temi più discussi: L'Inter batte l'SV Aasen per 16-0 in amichevole; Inter, 16 gol all'Aasen nella prima amichevole: apre Frattesi, Pio ne fa 5, Topalovic 3; Inter, l'amichevole con l'Aasen finisce 16-0: 5 gol per Pio; Inter-SV Aasen 16-0, Esposito segna 5 gol: Come Milito? Sono Pio.
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Inter- Aasen 16-0 INTER (3-5-2): 12 Di Gennaro (1 Martinez 46') 28 Pavard (31 Bisseck 46') 21 Asllani (46 Bovio 46') 95 Bastoni (30 Carlos Augusto 46') 11 Luis Henrique (17 Diouf 46') 16 Frattesi (5 Stankovic 46') 7 Zielinski (23 Barella 46') 24 Akinsanmiro (22 facebook
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