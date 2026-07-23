a venezia in concorso moretti bechis de angelis pallaoro strippoli

Roma, 23 lug. (askanews) - Nanni Moretti torna in concorso a Venezia, a 37 anni da "Palombella rossa", con il nuovo film "Succederà questa notte", interpretato da Louis Garrel e Jasmine Trinca. Ci sarà molta Italia quest'anno all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Cinque sono i film italiani in lizza per il Leone d'Oro. Oltre a Moretti arriveranno: Marco Bechis, che a quasi 30 anni da "Garage Olimpo" porterà "Ritorno a Buenos Aires" con Adriano Giannini; Edoardo De Angelis che presenterà "Il fuoco che ti porti dentro", con Vanessa Scalera e Lino Musella;... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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