Sono 1.742 le domande, inviate dalle famiglie, per ’La scuola che parte insieme’, l’apertura anticipata extra-didattica delle elementari dal 31 agosto all’11 settembre; la prima campanella è martedì 15 settembre. Su 1.742 domande, quelle accolte sono 1.332; in lista d’attesa ne rimangono 410 a fronte di 268 posti liberi per la prima settimana e 110 per la seconda. Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno un’e-mail e chi è in lista d’attesa potrà scegliere se aspettare un eventuale scorrimento della graduatoria per la scuola dove aveva chiesto l’iscrizione, oppure potrà richiedere subito il trasferimento in scuole dove ci sono ancora dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilrestodelcarlino.it - A scuola in anticipo. Più di 1.700 domande

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi-SubReborn at 18, he saved his sister from his gambling father

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Toscana, più tempo per il "Buono Scuola": domande prorogate al 25 settembre

Test Medicina, denunciata studentessa 21enne: “Tentò di avere in anticipo le domande con una truffa”Una studentessa di 21 anni è stata denunciata per aver tentato di ottenere in anticipo le domande di un test di accesso alla facoltà di Medicina.

Temi più discussi: Scuole aperte, iscrizioni online. Ingresso in classe anticipato. Come presentare la domanda; Rapporto INVALSi 2026, la scuola italiana vince la sfida della dispersione e il Sud riparte; Anche le scuole primarie della Bassa Romagna aprono in anticipo: oltre 300 alunni tra i banchi dal 31 agosto; GPS 2026: aggiornamento anticipato di tre mesi ma graduatorie ancora assenti in molte province, perché? Da oggi al via l'istanza delle 150 preferenze.

I dati INVALSI 2026 dicono una cosa semplice, e bella: oltre 520.000 ragazzi che rischiavano di lasciare la scuola, non l'hanno fatto. L'abbandono scolastico era all’11,5% nel 2022. Oggi è al 7,3%. Abbiamo superato, con anni di anticipo, l’obiettivo UE del 9% x.com

Sto chiedendo troppo chiedendo al gruppo di pianificare in anticipo? reddit

Scuola, calo dispersione e studenti più preparati il cambio di rotta del SudC'è un dato che vale più di una semplice statistica e racconta la trasformazione della scuola italiana. Il Rapporto Invalsi 2026, presentato ieri alla Camera dei ... ilmattino.it

Riaprire le scuole in anticipo farà scappare i turisti a settembreNon saranno lezioni. Non coinvolgeranno tutte le scuole. Ma secondo Loretta Scaroni, albergatrice a Torre Pedrera ed ex assessore all’economia di Bellaria, il progetto della Regione di aprire in via ... ilrestodelcarlino.it