Test Medicina denunciata studentessa 21enne | Tentò di avere in anticipo le domande con una truffa

Una studentessa di 21 anni è stata denunciata per aver tentato di ottenere in anticipo le domande di un test di accesso alla facoltà di Medicina. Secondo le indagini, avrebbe messo in atto una truffa attraverso una campagna di phishing rivolta al sistema informatico di un ente di Bologna. La giovane avrebbe cercato di accedere illegalmente alle domande dei quiz, dopo il semestre filtro, utilizzando una sostituzione di persona e tecniche di accesso abusivo.

Una studentessa di 21 anni è stata denunciata per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico: avrebbe attuato una campagna di phishing ai danni del Cineca di Bologna per avere in anticipo le domande dei quiz di accesso alla facoltà di Medicina dopo il semestre filtro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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