Firenze, 17 luglio 2026 – Buone notizie per le famiglie toscane alle prese con l'iscrizione dei figli alla scuola dell'infanzia. La Regione Toscana ha deciso di prorogare al 25 settembre la scadenza per la presentazione delle domande per il “ Buono Scuola ”, il contributo finalizzato a sostenere le rette di frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie (private e comunali) per l’anno scolastico 2026-2027. L’ obiettivo di questa estensione, promossa nell'ambito del progetto regionale "GiovaniSì", è duplice: consentire ai Comuni di perfezionare le procedure e, soprattutto, dare alle amministrazioni più tempo per intercettare un numero maggiore di famiglie potenzialmente interessate e aventi diritto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Toscana, più tempo per il "Buono Scuola": domande prorogate al 25 settembre

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