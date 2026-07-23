Ighli Vannucchi ha criticato duramente il comportamento nel calcio giovanile, definendo deprimente il modo in cui alcuni club si comportano con i giovani calciatori. Ha parlato di situazioni scandalose e ha invitato a non abbassarsi a certi livelli. Nel frattempo, in Italia si continua a discutere sul nome del prossimo commissario tecnico della nazionale, con alcuni nomi di alto profilo come Pep Guardiola in pole position e altre alternative ancora in valutazione.

Da giorni ai vertici del calcio italiano si discute sul nome del prossimo ct della Nazionale. Si sogna il nome di Pep Guardiola, si valutano le eventuali alternative. Poi però, nel frattempo, ci sono i veri problemi alla base. Quelli che stanno distruggendo il pallone, lo sport più amato e praticato in Italia. L’ultima denuncia arriva da Ighli Vannucchi, ex trequartista che ha legato la sua carriera soprattutto alla maglia dell’ Empoli e che ha vinto un oro europeo con la Nazionale Under 21. Oggi è il direttore tecnico dello Sporting Lucca ‘86: lavora nella scuola calcio, toccando con mano i problemi che stroncano la crescita di nuovi talenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A questo mister e a tutto il calcio giovanile: non scendete così in basso, è deprimente”: Ighli Vannucchi denuncia lo scippo dei baby calciatori. “Situazioni scandalose”

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