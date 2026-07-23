Un messaggio email conferma che una squadra giovanile non sarà formata, con un invito a una conversazione. La comunicazione è stata resa nota da un ex calciatore che ha commentato negativamente l’uso di video-denunce nel calcio giovanile. L’ex calciatore ha anche espresso disapprovazione per il metodo utilizzato, definendolo deprimente. La notizia riguarda la gestione di problematiche legate alle squadre di calcio giovanile e alle modalità di denuncia.

Lucca, 23 luglio 2026 – “Il messaggio inizia così: ‘Ho avuto conferma che lo Sporting Lucca ‘86 non farà la squadra. Se vuoi passare per una chiacchierata, noi avremmo tanto tanto piacere”. Il destinatario della lettera è un giovane calciatore in erba, ma l’autore del video in cui si racconta l’episodio un calciatore lo è stato davvero. Ighli Vannucchi, ex fantasista di Salernitana e soprattutto Empoli, ha affidato ai social una lunga riflessione in cui denuncia lo stato in cui versa il calcio giovanile. Nel mirino c’è il ‘calciomercato’ dei baby talenti, cioè quella sorta di sottobosco che vede le piccole società locali combattersi a vicenda per accaparrarsi i bambini più promettenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ighli Vannucchi e il video-denuncia sul far west nel calcio giovanile: “Non abbassatevi a questi mezzi, così è deprimente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vannucchi contro lo 'scippo' dei baby calciatori: "Non abbassatevi a queste cose"

Calcio giovanile, il Bakia trionfa al Manuzzi contro l'Imolese: "Abbiamo 300 ragazzi, premiato il lavoro di questi anni"Nel match di martedì sera allo stadio Dino Manuzzi, i Giovanissimi Under 15 del Bakia Cesenatico hanno battuto l'Imolese con un punteggio di 3-1...

Ighli Vannucchi e il video-denuncia sul far west nel calcio giovanile: Non abbassatevi a questi mezzi, così è deprimenteIn un video pubblicato sui social, Vannucchi mostra la lettera che un allenatore ha inviato a uno dei suoi piccoli calciatori per convincerlo a cambiare casacca. Un tema, quello dello ‘scippo’ dei bab ... lanazione.it

Il calciomercato dei ragazzini, Ighli Vannucchi: Situazioni scandalose. E legge il messaggio di un allenatoreLUCCA. Il calciomercato dei ragazzini sta diventando una situazione scandalosa. Parola di uno che a calcio ha giocato e anche ad altissimi livelli. È Ighli Vannucchi, ex fantasista di Empoli e Saler ... msn.com