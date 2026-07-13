calcio giovanile juniores della virtus biancoazzurra mister di ioia tra sport e numeri

Mattia Di Ioia, nato nel 1993, ricopre il ruolo di allenatore degli Juniores della Virtus Biancoazzurra a Poggibonsi. Laureato in Economia, sta seguendo un percorso di formazione come tecnico delle giovanili del club, che è presieduto da Riccardo Burresi.

Una laurea in Economia e un cammino in atto da allenatore delle giovanili della Virtus Biancoazzurra, a Poggibonsi. Mattia Di Ioia, classe 1993, è la guida degli Juniores del sodalizio presieduto da Riccardo Burresi. Un ambiente ’di casa’, considerati anche i trascorsi da calciatore per Di Ioia all’interno del club con sede in via dei Cipressi. Mister, un impegno orientato soprattutto alla crescita di atleti in ottica prima squadra? "Resto con piacere in forza alla società anche in virtù del bel rapporto con Matteo Donatini, al timone della formazione maggiore in Terza categoria. L’intento è proprio offrire nuove opportunità ai ragazzi che frequentano la Virtus Biancoazzurra ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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