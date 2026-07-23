Il vocalist della Nord, Mauro Nepi, di 43 anni, deve affrontare un processo davanti alla Corte d’Assise di Milano per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, ucciso nel ottobre 2022 a Milano. Un pentito ha dichiarato che Nepi avrebbe incitato a uccidere Boiocchi. Nepi, che guidava i cori dei tifosi interisti a San Siro, è accusato di omicidio con modalità mafiose.

Era il “vocalist“ della Curva Nord, guidava i cori dei tifosi interisti a San Siro. Ora il 43enne Mauro Nepi dovrà affrontare un processo, davanti alla Corte d’Assise di Milano, per l’omicidio con modalità mafiose di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola nell’ottobre del 2022 a Milano. La gup milanese Giulia Marozzi ha accolto la richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola, che gli hanno contestato nell’udienza del 7 luglio anche l’aggravante della premeditazione, bloccando di fatto la scelta che la difesa aveva già preso del giudizio con rito abbreviato. La nuova contestazione si è basata, in particolare, sugli ultimi verbali del nuovo pentito, l’ormai ex capo della curva Nord interista Marco Ferdico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A processo il vocalist della Nord. Nepi incastrato dal pentito Ferdico: "Ci istigò a uccidere Boiocchi"

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