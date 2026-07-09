Un’indagine sulle violenze nelle curve di calcio ha portato alla ricostruzione di un episodio avvenuto nel 2022 a Milano. Durante un processo, un testimone ha affermato che un noto esponente di un gruppo ultras avrebbe organizzato l’omicidio di un altro capo tifoso. Il leader ultras ha dichiarato di voler cambiare vita, mentre anche il padre dell’imputato si sarebbe detto disposto a pentirsi.

Milano, 9 luglio 2026 – “Voglio cambiare vita, per me e la mia famiglia”. Appare di spalle, in videocollegamento, Marco Ferdico, leader della curva Nord interista sotto processo per l’agguato mortale al capo ultrà che lo aveva preceduto, Vittorio Boiocchi, avvenuto il 29 ottobre 2022 a Milano. Ferdico, già condannato a 9 anni di reclusione per associazione a delinquere con l’aggravante mafiosa, da poco è collaboratore di giustizia. Si dice pronto a parlare con i pm della Dda anche Gianfranco Ferdico, padre di Marco, l’ormai ex capo ultrà della curva Nord interista che da fine maggio ha deciso di collaborare con la giustizia riempiendo almeno tre verbali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi inchiesta sulle curve, Marco Ferdico ricostruisce: “Nepi organizzò la morte di Boiocchi”. E anche il padre è pronto a pentirsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inchiesta curve, anche il padre di Ferdico pronto a collaborare con la Dda

Inchiesta sulle Curve a Milano, si pente Marco Ferdico: «La ‘ndrangheta anche dietro gli ultrà del Milan, Trimboli disse sì al patto Champions con gli interisti»Marco Ferdico, ex vice leader della curva ultrà dell’Inter, ha ammesso di aver avuto rapporti con la ‘ndrangheta e di aver partecipato a un patto con...

Temi più discussi: Inchiesta ultras, trema San Siro: si pente anche l'ex capo Marco Ferdico. Nei verbali i patti con i clan e il retroscena sul calciatore dell'Inter; Maxi inchiesta sulle curve, Marco Ferdico ricostruisce: Nepi organizzò la morte di Boiocchi. E anche il padre è pronto a pentirsi; Inchiesta sul tifo organizzato a Milano, si pente Marco Ferdico: La ‘ndrangheta anche dietro gli ultrà del Milan, Trimboli disse sì al patto Champions con gli interisti; Inchiesta ultras e omicidio di Vittorio Boiocchi, dopo il figlio Marco si pente anche Gianfranco Ferdico.

Maxi inchiesta sulle curve, Marco Ferdico ricostruisce: Nepi organizzò la morte di Boiocchi. E anche il padre è pronto a pentirsiIl leader della curva Nord dell’Inter, pentito nei giorni scorsi, ha specificato ruoli e responsabilità nel delitto del veccho capo ultrà. E papà Gianfranco vuole parlare con i magistrati della Dda di ... ilgiorno.it

Maxi inchiesta Doppia curva, Ferdico ai pm: Il patto Champions tra le curve passò dalla ’ndranghetaL’ex capo della Nord collabora con i pm e racconta l’accordo sugli incassi tra Inter e Milan, l’omicidio Boiocchi e i rapporti con i giocatori: Dimarco avrebbe promesso anelli con brillante ai leader ... affaritaliani.it