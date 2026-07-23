A Gaza si cucina bruciando rifiuti

Il 20 luglio, un team dell’Ufficio Onu per gli affari umanitari ha visitato due siti di sfollati a Gaza City, trovando tende danneggiate dal fuoco domestico. All’interno, materassi, coperte e vestiti dei bambini risultavano bruciati, segno di persone che cucinano bruciando rifiuti e cartone.

e cartone. Il 20 luglio una squadra dell’Ufficio Onu per gli affari umanitari, l’Ocha, ha visitato due siti di sfollati a Gaza City. Ha trovato due tende danneggiate dal fuoco domestico, con dentro materassi, coperte e vestiti dei bambini bruciati. La ragione l’Ocha l’ha messa per iscritto: “Bombole di gas e fornelli da cucina non sono stati autorizzati a entrare a Gaza dall’escalation delle ostilità dell’ottobre 2023, e il gas da cucina è disponibile solo in quantità molto limitate e a prezzi altissimi”. Nella seconda settimana di luglio, secondo la Camera di commercio di Gaza, il settore privato ha ritirato meno di ventiquattro camion di gas da cucina, il 2,5 per cento dei mezzi entrati nella Striscia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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