A Gaza, nonostante le difficoltà, è stata aperta una scuola di cucina dedicata alla preparazione di torte e dolci. La struttura mira a offrire opportunità di formazione e speranza in un contesto segnato da conflitti. La notizia è stata diffusa da TG2000, con un reportage di Marco Burini. La scuola rappresenta un tentativo di mantenere viva la cultura culinaria e offrire un momento di normalità alla comunità locale.

A Gaza, malgrado la situazione infernale, si cerca di rinascere attraverso una scuola di cucina che prepara torte e dolci. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Scuola di cucina a Gaza. Torte e dolci segno di rinascita

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