A Firenze nasce il primo centro in Italia contro l’abuso del digitale

A Firenze è stato inaugurato il primo centro in Italia dedicato a contrastare gli effetti dell’iperconnessione digitale. Si chiama DisCover ed è un laboratorio e un centro di accompagnamento, non un Serd digitale. La struttura si propone di offrire supporto e strumenti per affrontare le problematiche legate all’abuso del digitale. L’apertura rappresenta un primo esempio di iniziative italiane in questo settore.

Non un Serd digitale ma un laboratorio e un centro di accompagnamento contro gli effetti dell’iperconnessione. Si chiama DisCover ed è il primo in Italia. Uno sportello gestito dalla cooperativa Rete Sviluppo insieme alla Usl Toscana Centro in via San Salvi 12 per bambini e ragazzi dai 10 ai 25 anni. «Non è un luogo di divieti — spiega la sociologa presidente di Rete Sociale Ester Macrì — ma un centro dove si fa soprattutto formazione. Si alternano momenti di disconnessione guidata a corsi sull’uso consapevole dove si può imparare a registrare un podcast tutti insieme o crearsi da zero un proprio videogioco. Il messaggio che vogliamo far passare è la necessità di essere protagonisti attivi della vita digitale e non consumatori che la subiscono». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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