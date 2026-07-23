a far svanire il sogno delle criptovalute ci ha pensato la sveglia geopolitica

Negli ultimi diciotto mesi, il valore delle criptovalute ha subito un calo significativo, portando molti investitori a perdere parte dei loro risparmi. La crescente instabilità geopolitica ha contribuito a questa perdita di fiducia nel settore. La volatilità dei mercati e le tensioni internazionali hanno portato a una svalutazione rapida delle criptovalute, mettendo fine alle aspettative di una crescita continua.

La parabola delle criptovalute, nell’ultimo anno e mezzo, ha assunto contorni quasi beffardi: l’euforia per una «nuova era» si è trasformata in bagno di realtà per milioni di risparmiatori. Nate 17 anni fa come moneta digitale deflazionaria, limitata a 21 milioni di unità e indipendente dai governi, le criptovalute hanno alimentato la narrazione del Bitcoin come «oro digitale».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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