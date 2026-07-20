- Damoon Technology (Europe) AG, che opera con il nome di Paymonade, diventa una delle 280 aziende autorizzate in tutto lo Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del MiCA, con la chiusura del periodo di transizione del blocco VADUZ, Liechtenstein e SINGAPORE, 19 luglio 2026 PRNewswire -- Il settore delle criptovalute in Europa sta attraversando uno dei più drastici processi di consolidamento normativo che i settori finanziari abbiano mai affrontato negli ultimi anni. Prima che il Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) dell'Unione Europea entrasse pienamente in vigore, il blocco ospitava oltre 3.000 società di criptovalute registrate, operanti in un mosaico di normative nazionali1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grazie al suo fondatore di Singapore, Paymonade si adegua alle nuove normative europee sulle criptovalute, mentre circa il 90% delle aziende europee operanti nel settore delle criptovalute non raggiunge l'obiettivo

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