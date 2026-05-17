Coppa Tolfa si vede svanire il sogno | Lvpa Frascati batte 3-0

Nella partita tra Tolfa e Lvpa Frascati, quest’ultima ha vinto 3-0. La squadra ospite è riuscita a segnare due gol nel primo tempo, mentre nel secondo ha aggiunto un’ulteriore rete. Dopo il secondo gol, il Tolfa ha perso il controllo della partita, senza riuscire a reagire. La formazione di casa non è riuscita a rispondere agli attacchi avversari, subendo un’altra rete prima della fine del match.

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? Punti chiave Come ha fatto la Lvpa a punire il Tolfa solo due volte?. Perché la squadra di Cafarelli ha perso il controllo dopo il secondo gol?. Cosa ha dichiarato Bevilacqua sugli errori che hanno rovinato la finale?. Come cambierà il futuro del progetto con l'allenatore Cafarelli?.? In Breve Il capitano Bevilacqua sottolinea l'errore tattico dopo il secondo gol subito.. Cafarelli conferma la volontà di restare alla guida del gruppo biancorosso.. La squadra aveva concluso il girone A di Promozione al quarto posto.. Il tecnico Cafarelli attribuisce la sconfitta a due errori decisivi commessi.. Il retro dello stadio Rocchi accoglie il clan biancorosso in un silenzio pesante, dove le espressioni dei giocatori e della dirigenza Tolfa raccontano la fine di un sogno dopo lo 0-3 subito contro la Lvpa Frascati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa, Tolfa si vede svanire il sogno: Lvpa Frascati batte 3-0 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lvpa Frascati calcio, il ds delle giovanili Orlandi: “Tre squadre in Elite, che soddisfazione” Tolfa, pareggio col Grifone: testa già alla finale di Coppa Italia? Punti chiave Chi deciderà il destino del quarto posto in classifica oggi pomeriggio? Come ha fatto Bernardini a trasformare il rigore respinto in... Il sogno del Tolfa è infranto: 0-3 dalla Lvpa FrascatiSogno infranto per il Tolfa che perde 3-0 la finale di Coppa Italia Promozione contro la Lvpa Frascati. Allo stadio Rocchi di Viterbo la cornice di pubblico è bellissima con la tribuna centrale gremit ... terzobinario.it Arrivata la finale: è Tolfa-Lvpa FrascatiAlle 16.30 l’epilogo della Coppa Italia Promozione al Rocchi di Viterbo Il giorno fatidico è arrivato: oggi il Tolfa gioca per il trofeo e per la storia. I collinari dalle 16.30 saranno in campo al Ro ... terzobinario.it