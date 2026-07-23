In Sicilia, un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre spegneva un incendio a Caltanissetta, e un collega è rimasto ferito e ricoverato. Nello stesso giorno, si sono verificati 344 incendi nell’isola. La regione si trova a vivere un’emergenza incendi che si ripete, con un numero elevato di roghi che mette sotto pressione i servizi di emergenza.

di Gaetano Failla Mentre leggete queste righe, la Sicilia piange l’ennesima vittima di una tragedia ampiamente prevedibile. Un vigile del fuoco di 59 anni ha perso la vita a Caltanissetta, investito dalle fiamme durante le operazioni di spegnimento, e un suo collega è finito in ospedale. Di fronte a questo immenso sacrificio umano, fa rabbia vedere il video del Presidente della Regione, Renato Schifani, che fa passerella nella sala operativa di Palermo lodando l’efficienza dei soccorsi e una macchina che gestisce l’improponibile cifra di 344 roghi in un solo giorno. Vedere la stanza dei bottoni scimmiottare una control room della Nasa per le missioni su Marte, mentre il governatore si dondola sulla sedia del potere a favore di telecamera, è l’ennesimo insulto all’intelligenza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 344 roghi in un giorno: in Sicilia si celebra l’emergenza invece di prevenirla

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