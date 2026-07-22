Sicilia nella morsa di caldo e incendi | evacuazioni nell’Agrigentino e roghi nel Palermitano

Da dayitalianews.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella Sicilia occidentale, più di cento persone sono state evacuate a Santo Stefano Quisquina a causa di incendi alimentati dallo Scirocco. La regione sta affrontando temperature elevate e diversi roghi, con fiamme che interessano sia l’Agrigentino che il Palermitano. Le autorità hanno disposto le evacuazioni e sono in corso interventi di spegnimento. La situazione rimane critica a causa delle condizioni atmosferiche e dell’intensità degli incendi.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme alimentate dallo Scirocco, oltre cento persone evacuate a Santo Stefano Quisquina. La Sicilia continua a fare i conti con una situazione di emergenza segnata da temperature estreme e numerosi incendi. Le aree maggiormente colpite nelle ultime ore sono l’Agrigentino e il Palermitano, dove il lavoro dei soccorritori prosegue senza sosta per contenere le fiamme alimentate dal forte vento di Scirocco. A Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, un vasto incendio ha raggiunto la zona abitata rendendo necessaria l’ evacuazione precauzionale di oltre cento persone. Il sindaco: “Siamo tutti in pericolo”. Nel centro agrigentino sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, arrivate anche da altri distaccamenti per fronteggiare l’emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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