Sicilia nella morsa di caldo e incendi | evacuazioni nell’Agrigentino e roghi nel Palermitano

Notizia in breve

Nella Sicilia occidentale, più di cento persone sono state evacuate a Santo Stefano Quisquina a causa di incendi alimentati dallo Scirocco. La regione sta affrontando temperature elevate e diversi roghi, con fiamme che interessano sia l’Agrigentino che il Palermitano. Le autorità hanno disposto le evacuazioni e sono in corso interventi di spegnimento. La situazione rimane critica a causa delle condizioni atmosferiche e dell’intensità degli incendi.