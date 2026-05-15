In Sicilia, quest’estate il lavoro dei braccianti forestali subirà modifiche con l’introduzione di più figure di supporto e nuovi agenti incaricati di sorvegliare i boschi. Sono stati assunti ulteriori lavoratori per rafforzare le attività di prevenzione e intervento contro i roghi, che rappresentano un problema ricorrente nella regione. Contestualmente, sono stati impiegati nuovi agenti ambientali, con il compito di vigilare sulla tutela delle aree boschive e contrastare le pratiche che favoriscono gli incendi.

? Punti chiave Come cambierà il piano di lavoro dei braccianti forestali quest'estate?. Chi sono i nuovi agenti che sorveglieranno i boschi siciliani?. Perché la pulizia dei terreni privati è fondamentale per evitare roghi?. Cosa accadrà se le temperature supereranno le medie stagionali previste?.? In Breve Operai forestali impegnati per 174 giorni tra giugno e agosto contro i picchi termici.. Assunzione di 46 nuovi agenti e formazione prevista per altre 188 unità forestali.. Il 98 per cento degli incendi ha origine umana secondo le analisi regionali.. La vigilanza territoriale si estenderà fino al 31 ottobre per gestire l'emergenza climatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, stop ai roghi: più braccianti e nuovi agenti nei boschi

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